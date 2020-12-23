2020/12/23 | 19:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول قافلة مساعدات لوجستية من إقليم كوردستان إلى شمال سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 19:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول قافلة مساعدات لوجستية من إقليم كوردستان إلى شمال سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول قافلة مساعدات لوجستية من إقليم كوردستان إلى شمال سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).