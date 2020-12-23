محدث.. النفط يعزز ارتفاعه لـ2% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2020/12/23 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط ارتفاعها لنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

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