ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال ديسمبر

2020/12/23 | 19:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، لكنها أقل من التقديرات الأولية، مع تزايد مخاوف كورونا.

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