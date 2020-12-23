2020/12/23 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

قال عضو لجنة الطاقة النيباية، غالب محمد، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لن تأثر على اسعار النفط لو اقرت منظمة الصحة العالمية اللقاح المنتظر.

وقال محمد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اسعار النفط العالمية بشكل عام تتاثر بالازمات سواء اكانت سياسية او اجتماعية او عسكرية وحتى الصحية وهنا الحديث عن كورونا باعتباره خلق ازمة عالمية"، مبينا أن "بروز سلالة جديدة سيمتد تاثيرها على اسعار النفط لكنه يتوقف عل مدى تاثير اللقاحات المتوفرة في اطار علاج المصابين وايقاف انتشارها".

واضاف أن "مدى فاعلية اللقاح بالمعنى الايجابي ستساهم باستمرار ارتفاع النفط"، لافتا إلى أن "أي ارتفاع او انخفاض في اسعار النفط له تاثير على العراق باعتباره يعتمد بشكل كبير على النفط كمورد اساسي لميزانيته".

وفي وقت سابق، انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية .

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير، بنحو 1.5% عند 49.34 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت بغداد.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 1.5% إلى 46.32 دولار للبرميل.

وهدد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعدم التوقيع على حزمة التحفيز المالي الجديدة بنحو 900 مليار دولار والتي صوت الكونجرس لصالحها هذا الأسبوع، مطالباً بزيادة قيمة التحفيزات المقدمة للأفراد.

ووفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدر 2.70 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من ديسمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالطاقة النيابية: السلالة الجديدة لكورونا لن تأثر على اسعار النفط لو تحقق هذا الأمر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالطاقة النيابية: السلالة الجديدة لكورونا لن تأثر على اسعار النفط لو تحقق هذا الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).