100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر للولايات المتحدة

2020/12/23 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي ستزود شركتا فايزر وبيونتك الولايات المتحدة بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاح “كوفيد-19” بموجب اتفاقية ثانية، بحسب ما أعلنت الشركتان، الأربعاء، وتوقعتا تسليم جميع الجرعات بحلول 31 يوليو.وكانت فايزر قد أبرمت عقدًا لتزويد الحكومة الأميركية بـ100 مليون جرعة من لقاحها، الذي يتطلب جرعتين لكل مريض.وبموجب الصفقة الجديدة، التي تبلغ قيمتها …

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