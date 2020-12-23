علي التميمي : التجديد لشركات الهاتف النقال مهم لبناها التحتية

2020/12/23 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان : التجديد لشركات الهاتف النقال مهم لبناها التحتية.وقال في بيان : قررت محكمة الاستئناف اعتماد قرار مجلس الأمناء في ٢٤ ..١١ والذي أجاز التمديد وخول المدير التنفيذي للهيئة التعاقد والتمديد بشرط تسديد مابذمة هذه الشركات من ديون وفق قانون تمويل العجز المالي واستند القرار على مقتضيات المصلحة العامة .واضاف التميمي ان: القرار الزم الشركات بإطلاق خدمة الجيل الرابع في بداية ٢٠٢١.وعد القرار مهما في هذه المرحلة لان البنى التحتية لهذه الشركات كبيرة وفي حالة عدم التجديد ستعود الشركات بالتعويض على الحكومة./انتهى3

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