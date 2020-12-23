القبض على متهم اقدم على قتل جاره نتيجة خلاف بينهما في ميسان

2020/12/23 | 19:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على متهم اقدم على قتل جاره في احدى مناطق المحافظة ، نتيجة خلاف شخصي بين الطرفين".وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص وإدخال بياناتهم بالحواسيب الأمنية ، تم إلقاء القبض على شخص متهم بجريمة قتل حيث أقدم هذا الشخص على قتل جاره نتيجة خلاف شخصي بين الطرفين".واضاف بعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحةً بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات شخصية"./انتهى

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