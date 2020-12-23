بالفيديو.. لحظة استشهاد الفريق قاسم سليماني والمهندس

2020/12/23 | 19:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم لأول مرة نشر مقطع فيديو يرصد لحظة استشهاد قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد الدولي....

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