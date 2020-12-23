شرطة الانبار تتسلم مهام 5 سيطرات امنية رئيسة في مداخل المحافظة

2020/12/23 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

اعلن قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج، الاربعاء، استلام مهام 5 سيطرات امنية رئيسية في مداخل المحافظة.

وقال رزيج في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “قيادة شرطة الانبار وبناء على التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية والعمليات المشتركة استلمت 5 سيطرات امنية رئيسية من بقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى ضمن خطة الجهات المعنية نقل مهام السيطرات الامنية الى وزارة الداخلية “.

واضاف ان “السيطرات التي تم تسليمها هي الصقور والتحدي وجسر بزيبز وسيطرة الشهيد احمد الصداك وسيطرة 30 “، مبينا ان “مراسيم الاستلام الامنية جرت بحضور عدد من القيادات الامنية التي اعلنت تعاون كافة صنوفها الامنية من اجل دهم جهود الامن والاستقرار “.



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