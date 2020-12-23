2020/12/23 | 19:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لكن بأقل من التقديرات، كما هبطت مخزونات البنزين.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بنحو 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر/كانون لأول، لتسجل 499.5 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.9 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي.

كما تراجعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.2 بالمائة إلى مستوى 50.70 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.4 بالمائة ليسجل مستوى 47.68 دولار للبرميل.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخزونات النفط بالولايات المتحدة تهبط بأقل من التقديرات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخزونات النفط بالولايات المتحدة تهبط بأقل من التقديرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).