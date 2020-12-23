العراق يصدر طابعاً بريدياً يحمل صورة المهندس

2020/12/23 | 19:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة الاتصالات، الأربعاء، طابعاً بريدياً، يحمل صورة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2020)، إن "وزارة الاتصالات وبتوجيه من قبل الوزير أركان شهاب أحمد الشيباني، أصدرت طابعا بريديا يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى الأولى لرحيله والذي سيوزع في أغلب دول العالم ويكون رمزا من رموز العراق وتاريخه المشرق".

وأضاف، "نستذكر رحيل قائد وفارس شجاع ومغوار كان يدافع عن تراب الوطن بكل ما يملك وكان همهُ العراق والحفاظ على أراضيه وإرجاع كل شبر دنسهُ داعش الإجرامي، كان يصول ويجول في كل شبر من أرض الوطن ليقف مع جنوده ويقوي عزيمتهم ويحفزهم على مواصلة النصر من منطقة إلى منطقة ومن محافظة إلى محافظة، وارجع للعراق كل أرضيه المغتصبة من الدواعش الأنجاس ليعيد الحياة ويرسم الابتسامة وينير طريق الحق والسلام وليعلن النصر العظيم مع المقاتلين الشجعان من قواتنا الأمنية وقوات الحشد الشعبي الذين ضحوا بالغالي والرخيص من أجل تحرير الوطن ورفع راية الله أكبر فوق كل منزل مغتصب".

وتابع، "ستبقى ذكرى الاستشهاد علماً يرفرف فوق سماء الوطن ونبقى نحتفل بيوم النصر وبيوم جمال النصر الذي حققهُ جمال ورحل، أنه يوم المهندس الذي كان يهندس كل مشاريع الانتصار كان أبو مهدي يدرس طبيعة الأرض ويحسب أعداد العدو ويخطط لمعركة الانتصار ضدهم، لذلك كان مفخرة الأجيال وكان القائد الشجاع الذي لا يهاب الموت حتى أدركه، رحم الله المهندس وبقي جمال النصر رغم رحيل جمال".

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