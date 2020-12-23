المنافذ الحدودية تعلن التصويت على افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى

2020/12/23 | 19:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، التصويت على افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى، وبحث ملف افتتاح منفذ سازان في حلبجة. وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي اجتماع مجلس الهيئة (11) لسنة 2020، والذي عقد في مقر الهيئة وبحضور أعضائه من …

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