الاتصالات تصدر طابعاً بريدياً يحمل صورة المهندس

2020/12/23 | 19:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت وزارة الاتصالات، الأربعاء، طابعا بريديا، يحمل صورة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقته “الايام”،، إن “وزارة الاتصالات وبتوجيه من قبل الوزير أركان شهاب أحمد الشيباني، أصدرت طابعا بريديا يحمل صورة الشهيد أبو مهدي المهندس في الذكرى الأولى لرحيله والذي سيوزع في أغلب دول العالم ويكون رمزا من رموز العراق وتاريخه المشرق”.وأضاف، “نستذكر رحيل قائد وفارس شجاع ومغوار كان يدافع عن تراب الوطن بكل ما يملك وكان همهُ العراق والحفاظ على أراضيه وإرجاع كل شبر دنسهُ داعش الإجرامي، كان يصول ويجول في كل شبر من […]

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