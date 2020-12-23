السيد عمار الحكيم يحدد خمس نقاط لدعم محدودي الدخل والفقراء بعد رفع الدولار{موسع}

2020/12/23 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حدد رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الاربعاء، خمس نقاط لدعم محدودي الدخل والفقراء بعد رفع سعر صرف الدولار.

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