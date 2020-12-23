صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”45″ المسجلة اليوم

2020/12/23 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 36 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم 45 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

36 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع النهروان 4 حالات

قطاع الرصافة 4 حالات

قطاع البلديات الثاني حالتين

قطاع الصدرحالتين

قطاع الشعب 10 حالات

قطاع بغداد جديدة 12 حالة

قطاع المدائن حالتين

9 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

3 حالات في منطقة مدينة الصدر

وحالة واحدة في كل من المناطق التالي : الزعفرانية و الحسينية و الكرادة وجسر ديالى و حي اور و الامين .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72670 توفي منهم 1415 فيما اكتسب الشفاء 70668 ومتبقي قيد العلا ج 587 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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