القانونية النيابية: الحكومة متواطئة مع شركات الهاتف النقال

2020/12/23 | 19:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي متواطئة مع شركات الهاتف النقل.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “هنالك تواطئ من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع شركات الهاتف النقل بشأن تجديد الرخص وتسديد الاموال المترتبة عليها”، لافتا الى ان “حكومة تعاني من عقم فكري بالتعامل مع الازمات الحالية”.

واضاف ان “سياسة الحكومة الحالية خاطئة وتدفع البلاد الى مشاكل اقتصادية كبيرة”، مبينا ان “الحكومة لا تميز بين البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري في تعاملاتها الحالية”.

واعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اول امس الاثنين، سياسة الحكومة ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بخصوص الازمة الاقتصادية بانها بعيدة عن المواطن والواقع .



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