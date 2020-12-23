متى يجب التوقف عن استخدام الكمامة؟.. ابتكار تقني يقدم الإجابة

2020/12/23 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّرت شركة "إنسيغنيا تكنولودجيز" لاصقة يتغير لونها عند وضعها على الكمامات واستخدامها لعدة مرات، لتسهيل معرفة الوقت المناسب للتخلص من الكمامة التي تستخدم على نطاق واسع كأحد أفضل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

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