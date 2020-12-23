فريق الدفاع: قرار القضاء بقضية شركات الهاتف مبهم وغامض وسنذهب للتمييز

2020/12/23 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلن رئيس فريق الدفاع ضد شركات الهاتف النقال المحامي محمد الساعدي عزمه تمييز الحكم الصادر من قبل القضاء اليوم، مبينا ان الحكم فيه غموض ومبهم.

وقال الساعدي لـ/المعلومة/ ان “القرار الذي صدر من القضاء اليوم بقضية شركات الهاتف النقال مبهم ويلفه الغموض وغاب المنتصر فيه ولم يفهم المطلوب منه”.

واضاف ان “القرار تضمن مقترح من قبل المحكمة لم تطلبه حتى الشركات بل اضافته المحكمة”، مشيرا الى ان “اضافة القضاء لفقرات يعد باطلا وليس من تخصصها”.

واوضح ان “الفقرة الاخيرة من القرار لم تلغي رخص شركات الهاتف النقال ولم تشر الى تجديد العقود لها مما جعلها مبهمة ولم يعرف من القضاء ما يريد في قراره”.

وتابع ان “فريق الدفاع سيميز القرار خلال الايام المقبلة لرفع فقرة الاضافة من قبل القضاء وتوضيح الغموض في القرار لحسم الامر”.انتهى25و

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