العراق يرد على قرار ترامب بالعفو عن محكومين أدينوا بقتل عراقيين

2020/12/23 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ردت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، على قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب بالعفو عن محكومين أدينوا بقتل عراقيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تابعت القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح أخرين في عام 2007،في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من إستهجانٍ ورفضٍ داخليين".

واضاف البيان أن "الوزارة ترى إنَّ هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

واشار إلى أن "وزارة الخارجيّة العراقيّة ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".

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