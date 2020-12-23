وزير الزراعة يوجه نداء عاجلاً الى كافة المحافظين بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي

2020/12/23 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي نداء عاجلاً الى المحافظين بشأن تفعيل أجراءات حماية المنتج المحلي .واكد في بيان للوزارة : ضرورة ان يقوم المحافظون بالاشراف والتعاون مع اللجان المشكلة لاجل حماية المنتج المحلي وحسب الحدود الأدارية لكل محافظة .واشار الى أن اللجان المشتركة في كل محافظة ممثلة بمديرية الزراعة و دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والشرطة الاتحادية والرقابة الصحية من اجل التفتيش والتحري عن المواد المهربة في الاسواق والمولات وعلاوي الخضر والتي دخلت الاسواق بطرق غير قانونية وخاصة محصولي البطاطا والطماطم، فضلا عن الدجاج الكامل المجمد وبعض المنتجات المحلية الموفرة محليا والممنوعة من الأستيراد .ودعا الخفاجي الى : تشديد الاجراءات ومتابعة المواد المسربة من الحدود واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق مروجيها ،واصفاً حماية المنتج المحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية .واهاب بكافة المحافظين بحماية المنتج المحلي كلا ضمن محافظته ، مبيناً ان هذه الاجراءات ستحد من دخول المواد المهربة وتجفف منابع التهريب.وأشار الخفاجي الى ان الوزارة ماضية في دعم حماية المنتج المحلي من جانب و حماية المستهلك من جانب أخر ، والتي ستسهم في تشجيع الفلاحين والمزارعين على الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا فضلاعن تعظيم ايرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني ./انتهى3

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