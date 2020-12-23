تسجيل 2091 اصابة و25 وفاة بفيروس كورونا بالاردن

2020/12/23 | 19:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 2091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 765 اصابة بالعاصمة عمان، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات بالمملكة الى ما يقارب 282 الف اصابة.كما اعلنت الصحة الأردنية في موجز صحفي عن تسجيل 25 حالة وفاة جديدة اليوم بالفيروس، ليصل معها اجمالي الوفيات في البلاد منذ انتشار الوباء الى 3652 وفاة.واشارت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا بالمملكة وصل إلى 26173 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخلت اليوم إلى المستشفيات 120 حالة، فيما غادرت 132 حالة بعد تماثلها للشفاء.ولفتت الصحة الأردنية إلى تسجيل 2902 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالمملكة إلى 252158 حالة./انتهى

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