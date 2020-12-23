مقتل منتسب وإصابة امرأة اثر نزاع عشائري في ذي قار

2020/12/23 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بان منتسباً قتل واصيبت امرأة اثر نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قرية السهلان بقضاء الغراف في محافظة ذي قار".

وأضاف، أن "النزاع اسفر عن مقتل منتسب في شؤون ذي قار وإصابة امرأة بجروح".

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