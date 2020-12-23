وزير الزراعة يوجه نداءاً عاجلاً الى كافة المحافظين بتفعيل قانون حماية المحلي

2020/12/23 | 19:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي نداءاً عاجلاً الى السادة المحافظين بشأن تفعيل أجراءات حماية المنتج المحليط.

واكد الوزير في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “على ضرورة ان يقوم السادة المحافظين بالاشراف والتعاون مع اللجان المشكلة لاجل حماية المنتج المحلي وحسب الحدود الأدارية لكل محافظة ،مؤكداً على أن اللجان المشتركة في كل محافظة ممثلة بمديرية الزراعة و دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والشرطة الاتحادية والرقابة الصحية من اجل التفتيش والتحري عن المواد المهربة في الاسواق والمولات وعلاوي الخضر والتي دخلت الاسواق بطرق غير قانونية وخاصة محصولي البطاطا والطماطم، فضلا عن الدجاج الكامل المجمد وبعض المنتجات المحلية الموفرة محليا والممنوعة من الأستيراد “.

ودعا الخفاجي الى تشديد الاجراءات ومتابعة المواد المسربة من الحدود واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق مروجيها ،واصفاً حماية المنتج المحلي بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية ، مهيباً بكافة السادة المحافظين بحماية المنتج المحلي كلا ضمن محافظته ، مبيناً ان هذه الاجراءات ستحد من دخول المواد المهربة وتجفف منابع التهريب ، وأشار الخفاجي الى ان الوزارة ماضية في دعم حماية المنتج المحلي من جانب و حماية المستهلك من جانب أخر ، مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستسهم في تشجيع الفلاحين والمزارعين على الزراعة وزيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا فضلاعن تعظيم ايرادات الدولة والاعتماد على المنتج الوطني .

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