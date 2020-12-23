العثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش شرق الفلوجة

2020/12/23 | 19:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أفد مصدر أمني، الاربعاء، بالعثور على اسلحة متنوعة بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

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