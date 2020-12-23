النفط يعزز ارتفاعه لـ2% بعد بيانات المخزونات الأمريكية

2020/12/23 | 19:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وسعت أسعار النفط ارتفاعها لنحو 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

في حين استقر إنتاج النفط الأمريكي عند مستوى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وتضرر النفط في التعاملات المبكرة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي ترامب بعدم التوقيع على قانون إغاثة من فيروس كورونا بقيمة 892 مليار دولار، مطالباً بزيادة أموال التحفيز.

وكانت أسعار الخام تراجعت بوتيرة قوية في الجلستين الماضيتين على خلفية مخاوف تضرر الطلب من ظهور سلالة كورونا الجديدة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 1.96 بالمائة إلى 47.92 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.9 بالمائة إلى 51.02 دولار للبرميل.

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