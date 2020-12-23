إيقاف نجم منتخب إنجلترا 10 أسابيع بسبب المراهنات

2020/12/23 | 19:55 - المصدر: سفن سكاي

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عاقب كيران تريبير مدافع منتخب إنكلترا وأتلتيكو مدريد بالإيقاف عشرة أسابيع وتم تغريمه 70 ألف جنيه استرليني لمخالفته لوائح المراهنات.

ونفى تريبير إرتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات، والتي يقال إنها حدثت في يوليو 2018، وطلب جلسة استماع شخصية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، مع إثبات أربعة من الانتهاكات المزعومة واستبعاد ثلاثة إتهامات خلال جلسة استماع لاحقة”.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن سريان الإيقاف، الذي يشمل كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، يبدأ اليوم الأربعاء بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتسعى أندية مانشستر يونايتد وإيفرتون للتعاقد مع اللاعب وإعادته لانجلترا مرة أخرى بعد رحيله من توتنهام لأتليتكو مدريد.

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