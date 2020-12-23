عبوة ناسفة تستهدف رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على طريق سريع

2020/12/23 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق السريع باتجاه محافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى حدوث أضرار بإحدى العجلات، دون إصابات".

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