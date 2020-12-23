نائب: اجراءات الحكومة باخراج القوات الامريكية لا تزال خجولة

2020/12/23 | 20:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بين عضو مجلس النواب حسين اليساري، الاربعاء، ان اجراءات الحكومة بشأن ملف اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد لا تزال خجولة.

وقال اليساري في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “القوى السياسية يقع على عاتقها تنفيذ وقفة حقيقية تلزم الحكومة بانهاء التواجد الامريكي في البلاد وتلزمها بتطبيق قرار البرلمان السابق”، لافتا الى ان “القوى السياسية امام مهمة كبيرة لانصاف الشهداء وقادة النصر من خلال تجديد قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد ومن بينها القوات الامريكية المنتهكة للسيادة العراقية”.

واضاف ان “اجراءات الحكومة بشأن ملف اخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها القوات الامريكية من البلاد لا تزال خجولة وليست بالمستوى المطلوب”، مطالبا بـ”الاسراع في تفعيل ملف اخراج تلك القوات من قبل البرلمان وقادة الكتل السياسية”.

واكد تحالف الفتح، في وقت سابق ان الولايات المتحدة الامريكية لا نية لها بسحب قواتها القتالية من العراق.

و اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، في وقت سابق، ان حفظ السيادة العراقية وملاحقة فلول داعش الارهابية ليست بحاجة الى بقاء القوات الامريكية في البلاد.



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