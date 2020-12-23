الكاظمي يوافق على افتتاح مكتب للمنافذ الحدودية في اقليم كوردستان

2020/12/23 | 20:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، استحصلها موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لافتتاح مكتب في إقليم كردستان لحماية المنتج المحلي، ومنع دخول أي مواد تؤثر على الفلاحين والصناعيين.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في تصريح له، اليوم (23 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الهيئة بصدد افتتاح مكتب في إقليم كردستان، حيث استحصلت موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والآن الكتاب عرض أمام الإقليم، وبانتظار الرد، من أجل تواجد كوادر هيئة المنافذ الحدودية في الإقليم".

وأضاف، أن "الهدف من هذا التواجد هو حماية المنتج المحلي، ومنع دخول أي مواد تؤثر على الفلاحين والصناعيين، فضلا عن توحيد الروزنامة الزراعية، لمنع دخول أي مواد ممنوعة من الاستيراد في منافذ إقليم كردستان".

وأشار إلى أن "عمل الهيئة مختصر على المنافذ الرسمية الحكومية الاتحادية، أما المعابر والممرات والطرق والمنافذ غير الرسمية التابعة لإقليم كردستان، فهي من مهام قيادة قوات حرس الحدود، وقيادة العمليات المشتركة، وكذلك قسم الرقابة والتحري التابع للهيئة العامة للجمارك، والجهات الأمنية والاقتصادية الأخرى التابعة للأمن الوطني، والجريمة المنظمة".

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