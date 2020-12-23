“مماطلة” الكويت تعرقل مشاركة علاء عباس مع جيل فيسنتي

2020/12/23 | 20:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

يواصل مهاجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس، الغياب عن مباريات فريقه الجديد جيل فيسنتي البرتغالي بسبب مماطلة فريقه السابق كويت الكويتي.

وقال مصدر مقرب من عباس لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب علاء عباس يغيب عن مباراة جيل فيسنتي ونادي أونياو ليريا في كأس البرتغال، للمباراة الثانية على التوالي”.

واوضح ان “سبب غياب عباس يعود لعدم وصول الايميل من الاتحاد الكويتي ونادي الكويت، اللذان يماطلان بشكل غريب من الرد على مخاطبات النادي البرتغالي، رغم المخاطبات الكثيرة التي ارسلها نادي جيل فيسنتي”.

يذكر ان عباس انتقل الى صفوف جيل فيسنتي بشكل حر بعدما انهى تعاقده مع الكويت بالتراضي.



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