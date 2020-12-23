الكروي يحذر من الصيف القادم: سيكون الاكثر قساوة على العراقيين بسبب الكهرباء

2020/12/23 | 20:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان صيف 2021 سيكون الاكثر قساوة على العراقيين فيما طرح حل عاجل.

وقال الكروي في حديث لـ /المعلومة/، ان “ العراق يمر بازمة مالية واقتصاية خانقة اثرت على موارده في تسديد مستحقات استيراد الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء وهذا ما يفسر ارتفاع معدل ساعات القطع رغم اننا في وقت يجب ان يكون فيه القطع ساعة او اثنين على مدار اليوم لكن الامر مختلف الان بسبب فقدان قدرات الاف الميكاواط وهذا ما اكدته وزارة الكهرباء في بياناتها مؤخرا”.

واضاف، ان “صيف 2021 ربما سيكون اكثر قساواة على العراقيين اذا لم تؤمن امدادات الغاز لتشغيل محطات توليد الكهرباء ناهيك عن اموال اخرى للصيانة داعيا الى ادراج استثمار حقول نفط خانة في شرق ديال ضمن موازنة 2021 لانها ستؤدي الى حل جذري لملف نقص امدادت الغاز ليس في ديالى فحسب بل بغداد وبقية المحافظات وتحافظ على العملة الصعبة في ان تكون بداية لتطوير مرافق الحقول ودفعها للانتاح وتحقيق الاكتفاء وانهاء ملف الاستيراد الذي اثقل ميزانية البلاد باموال طائلة”.

ويعاني العراق من ازمة مالية حادة جدا اثرت على كل القطاعات الحيوية وخاصة استيراد الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء”.انتهى 25 ف

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