استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على طريق سريع بعبوة ناسفة

2020/12/23 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً للتحالف الدولي على الطريق السريع باتجاه محافظة بابل.وقال المصدر في، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الحولي باتجاه بابل، انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الانفجار أدى …

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