ارتفاع اسعار النفط العالمي

2020/12/23 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار النفط العالمي 2% اليوم الأربعاء .وبحلول الساعة 7:02 مساء بتوقيت بغداد ، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 96 سنتا بما يعادل 1.9 % لتصل إلى 51.04 دولارا للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 93 سنتا أو اثنين % لتسجل 47.95 دولارا للبرميل.وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 من الشهر الحالي إلى 499.5 مليون برميل./انتهى3

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