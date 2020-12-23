بالوثيقة ..هيئة الإعلام والاتصالات تؤكد التزامها التام بالقرارات القضائية

2020/12/23 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت هيئة الإعلام والاتصالات التزامها التام بالقرارات القضائية.وذكرت/ حسب وثيقة / ان : قرار القضاء بشأن تمديد التراخيص أكد سلامة وصحة الإجراءات القانونية بما يتعلق بملف شركات الهاتف النقال.واكدت التزامها التام بالقرارات القضائية./انتهى3

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