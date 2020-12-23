2020/12/23 | 20:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، التزامها “التام” بقرار القضاء تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.وقالت الهيئة في بيان، إن “ما جاء في قرار القضاء العراقي هذا اليوم بخصوص تمديد تراخيص النقال أكد سلامة وصحة الاجراءات القانونية والفنية والتنظيمية اتخذتها هيئة الإعلام والاتصالات فيما يتعلق بشركات الهاتف النقال”.كما أكدت على “التزامها التام بالقرارات القضائية واستعدادها للتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية وتنفيذ التوجيهات والمقررات الصادرة عنهم”.يشار إلى أن محكمة استئناف الكرخ أعلنت، في وقت سابق من اليوم، عدم وجود مانع قانوني من تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال، وألزمت الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديوان المترتبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام والاتصالات تعلن التزامها بقرار تمديد تراخيص الشركات الثلاث عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام والاتصالات تعلن التزامها بقرار تمديد تراخيص الشركات الثلاث) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام والاتصالات تعلن التزامها بقرار تمديد تراخيص الشركات الثلاث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).