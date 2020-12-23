2020/12/23 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف مصدر امني في قيادة حشد الانبار، اليوم الاربعاء، عن تدمير مضافتين لبقايا مجرمي داعش بعملية امنية استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة.وقال المصدر في تصريح صحفي : ان “القوات الامنية من قيادة عمليات الانبار والجزيرة والحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش شرعت بعملية اقتحام المناطق الصحراوية باتجاه منطقة وادي حوران والحسينيات غربي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافتين لبقايا مجرمي داعش غربي الانبار المركز الخبري الوطني.

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