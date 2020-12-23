أول رد عراقي رسمي على قرار ترمب العفو عن مرتزقة بلاك ووتر

2020/12/23 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية العراقية، على قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو عن أربعة من المحكومين بقتل عراقيين في مجزرة ساحة النسور ببغ...

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