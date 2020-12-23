كتائب حزب الله العراق: عفو ترامب عن مجموعة بلاك ووتر إجراء تعسفي ظالم

2020/12/23 | 20:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت كتائب حزب الله العراق، الأربعاء، على عفو الرئيس الأميركي عن مجموعة بلاك ووتر.

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