وكالات إيرانية: قاآني التقى مسؤولين عراقيين وزعماء فصائل مسلحة في بغداد

2020/12/23 | 20:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة جديدة لقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد الثلاثاء الماضي التقى خلالها بعدد من زعماء الفصائل المسلحة وقيادات في الحشد الشعبي قبل أن يجري لقاءات مع مسؤولين عراقيين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زيارة قاآني التي تعد الثانية من نوعها خلال شهر تقريبا كانت مجدولة على قائمة زيارات قائد فيلق القدس ولا علاقة لها بالقصف الذي طال السفارة الأميركية يوم الأحد الماضي.

وأشارت الوسائل إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني بحث خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين سبل تطوير التعاون الثنائي بين بغداد وطهران في المجالات كافة.

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