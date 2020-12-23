2020/12/23 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن تمكن الاستخبارات العسكرية من ضبط صواريخ وعبوات ناسفة غربي نينوى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “استكمالا لمهامها في البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى مخبأ يضم ١٥ صاروخ ضد الدروع صينية المنشأ وصاروخ قاذفة RBG7 وعبوة ناسفة محلية الصنع في محيط تلعفر العسكري غربي نينوى”.

واضافت ان “مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وعبوات ناسفة غربي نينوى ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تضبط صواريخ وعبوات ناسفة غربي نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).