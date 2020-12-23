الاتحاد الدولي “فيفا” يرسل النسخة الأخيرة من النظام الداخلي لانتخابات اتحاد الكرة

2020/12/23 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، انها تلقت النسخة الأخيرة المرسلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من لوائح ومدونة الانتخابات قبل التصديق عليها بشكل نهائي.وجاء في رسالة الاتحاد الدولي، أنه “تمت الموافقة على النسخة الأخيرة من لوائح ومدونة انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي وافق عليها […]

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