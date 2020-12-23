الفرطوسي: سيتم التوقيع مع دايو الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ مشروع الميناء

2020/12/23 | 20:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي ان الأسبوع المقبل سيشهد توقيع العقد بين وزارة النقل وشركة دايو لبدء تنفيذ اعمال ميناء الفاو الكبير موكدا ان المفاوضات مع الشركة الكورية خفضت قيمة تنفيذ المشروع.

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