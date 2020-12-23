صادقون : تجديد عقود شركات الهاتف عملية فساد كبرى وسرقة لأموال الشعب بوضح النهار

2020/12/23 | 20:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

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