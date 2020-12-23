سلسلة قرارات تتخذها هيئة المنافذ الحدودية العراقية

2020/12/23 | 20:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



صوّت مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، على افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى، فيما بحث...

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