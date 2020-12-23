2020/12/23 | 20:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سلسلة قرارات تتخذها هيئة المنافذ الحدودية العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
صوّت مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، على افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى، فيما بحث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سلسلة قرارات تتخذها هيئة المنافذ الحدودية العراقية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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