2020/12/23 | 20:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
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الخدمات النيابية: ’فساد’ في رخص استثمار.. مولات ومجمعات سكنية على الرادار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، عزمها تشريع قانون ’العاصمة’ في ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الخدمات النيابية: ’فساد’ في رخص استثمار.. مولات ومجمعات سكنية على الرادار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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