الخدمات النيابية: ’فساد’ في رخص استثمار.. مولات ومجمعات سكنية على الرادار

2020/12/23 | 20:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكدت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، عزمها تشريع قانون ’العاصمة’ في ...

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