2020/12/23 | 20:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

706 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ارتفعت أسعار النفط، لأكثر من 2%، مدعومة بتراجعات في مخزونات الولايات المتحدة من الخام والبنزين ونواتج التقطير، مما غذى آمال المستثمرين حيال تحسن الطلب على الوقود.

وفي الساعة الـ20:20 بتوقيت بغداد، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.87% لتصل إلى 51.49 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 3.3% لتسجل 48.40 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 كانون الأول إلى 499.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة اليوم.

وانخفضت مخزونات البنزين على نحو مفاجئ 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما تراجع مخزون نواتج التقطير 2.3 مليون برميل ليسجل 148.9 مليون برميل، وهو ما فاق التوقعات.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "إجمالا، ما يظهره هذا التقرير هو أننا بدأنا نرى تحسنا مستمرا في الطلب..



إنه يظهر أننا نرى سوقا تزداد توازنا."

تدعمت الأسعار كذلك بانخفاض الدولار الأميركي.



حيث يجعل تراجع العملة الأميركية السلع الأولية المقومة بها مثل النفط أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى.

A.Sh

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط ترتفع مجددا مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط ترتفع مجددا مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).