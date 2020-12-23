2020/12/23 | 20:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اتهم رجل يبلغ من العمر 63 عامًا، عاش في منزل للأطفال تديره راهبات في شباير ألمانيا لعدة سنوات، راهباته بـ“القوادة“ والتواطؤ وتسهيل عمليات الاعتداء الجنسي عليه وعلى أطفال أيتام آخرين، في حفلات جنس للكهنة والسياسيين وغيرهم من الرجال الأثرياء.وظل الضحية مجهولًا رغم خوضه معركة قانونية للتعويض وكسبها في مايو بسبب مزاعمه حول الأهوال التي تعرض لها، عندما كان بعمر 5 سنوات في مارس 1963.ومنحت المحاكم الألمانية الرجل، الذي عانى من اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب- منذ ذلك الحين- ما مجموعه 25 ألف يورو بسبب مزاعم بأنه تعرض للاغتصاب أكثر من 1000 مرة.وكانت فضيحة هزت ”أبرشية شباير“ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا..



الكشف عن تفاصيل مثيرة حول فضيحة راهبات “شباير” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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