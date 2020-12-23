2020/12/23 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم ومضات ديمقراطية ..الديمقراطية والبطاقة التموينية 3 – طالب سعدون على ذمة أحد المحللين وهو رئيس مركز أبحاث معروف أيضا قال في برنامج تلفزيوني ( إن حزبا سياسيا أسس 16 حزبا جديدا بمسمى مدني يعملون بالظل من أجل خوض الانتخابات المقبلة ) ..!! وعلى ذمة وكالات الانباء أن مئات الاحزاب في بلد لا […]

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