2020/12/23 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة تؤكد عدم فرض حظر جزئي في العراق كورونا : حالات الشفاء تفوق الإصابات والوفيات بتراجع مستمر بغداد – ياسين ياس أعلنت وزارة الصحة والبيئة تراجع حالات الاصابة والوفيات بفايروس كورونا منذ ايام، واستقرار حالات الشفاء بتسجيل 1448 في عموم العراق.واوضح الموقف الوبائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس […]

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