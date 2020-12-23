2020/12/23 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف تمنع دخول الطماطة المستوردة دعماً للمزارع أكرم لـ (الزمان): كردستان تحاصر أهم منفذ حدودي في ديالى ديالى ــ سلام الشمري النجف – سعدون الجابري أكدت ناحية مندلي التابعة لمحافظة ديالى، أن منفذها الحدودي مع إيران لا يزال يعمل بنصف طاقته برغم مرور خمسة اشهر على إعادة افتتاحه، مبينا أن (المنفذ متأثرا بمنافذ […]

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